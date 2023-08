Milano | vandalizzata la Galleria Vittorio Emanuele II sotto gli occhi di tutti

(Di martedì 8 agosto 2023) Un rinnovato senso d’impunità ha portato le mani di un gruppo di vandali a segnare un ulteriore sfregio al patrimonio artistico milanese. Nella notte tra il 7 e l’8 agosto 2023, l’arco di ingresso della prestigiosaII aè stato vandalizzato da un gruppo di ragazzi armati di bombolette spray. Questi individui, in piena notte eglidi numerosi passanti, si sono arrampicati sulla facciata del monumento e hanno lasciato il loro indelebile segno. Una scena ripresa e condivisa sui social network dal profilobelladadio, noto per denunciare il degrado cittadino., il video dellaAl momento dell’accaduto, la piazza del Duomo era colma di gente e ...

Agenti del nucleo Duomo della Polizia locale dihanno visto i tre giovani all'opera, mentre realizzavano i graffiti, hanno dato l'allarme e sono immediatamente saliti sul monumento, ma i ...Anche la Galleria Vittorio Emanuele II è rimasta vittima di azioni vandaliche a. Dopo il doppio blitz ai danni della statua di Vittorio Emanuele in piazza Duomo per mano ...la ...È stato vandalizzato l'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo a. Alcune persone si sono arrampicate tra ...

All’indomani, nella mattina di martedì 8 agosto 2023, i danni al frontone della Galleria Vittorio Emanuele II sono visibili a occhio nudo e a distanza. Sull’arco, sul lato sinistro di piazza Duomo, ...(Lapresse) È stato vandalizzato l'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo a Milano. Alcune persone si ...