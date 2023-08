Milano | vandalizzata galleria Vittorio Emanuele II | l' indignazione dei cittadini

(Di martedì 8 agosto 2023) Ieri sera è stato vandalizzato l'arco di ingresso dellaII in piazza del Duomo a. Alcune persone si sono arrampicate tra gli sguardi dei passanti in piazza e l'hanno imbrattata con bombolette vergando alcune scritte visibili a occhio nudo dal pubblico. Sul posto sono intervenuti con un'autoscala i Vigili del fuoco per verificare l'entità dei danni insieme alla Polizia di Stato: ecco come appariva questa mattina lain centro ae turisti hanno commentato l'atto vandalico.

... sottosegretario alla Cultura, in merito alla vicenda della vandalizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II di, in piazza Duomo, avvenuta ieri notte per mano di tre writer. "Sono dei ...... sottosegretario alla Cultura, in merito alla vicenda della vandalizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II di, in piazza Duomo, avvenuta ieri notte per mano di tre writer. "Sono dei ......provenienti dal Niger Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery - Scoperti tre grandi vulcani e un relitto nel Canale di Sicilia Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -da ...

Galleria Vittorio Emanuele vandalizzata dai writers: follia notturna in piazza Duomo a Milano IL GIORNO

Alcune persone si sono arrampicate fino al cornicione più alto che dà su piazza Duomo e hanno fatto scritte con bombolette spray. Pochi i particolari anche se i tre, vestiti di nero, sono stati visti ...MILANO - "Hanno perso una buona occasione per buttarsi giù, come il Mengoni, quello che ha fatto la Galleria, che si è suicidato. Potevano fare ...