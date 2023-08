Milano | vandali deturpano la Galleria Vittorio Emanuele II

(Di martedì 8 agosto 2023) . Tre persone vestite di nero hanno verniciato con bombolette spray il frontone Il frontone dell’arco di ingresso dellaII in piazza del Duomo aè statozzato. L’episodio, ripreso dai passanti, ha visto tre persone vestite di nero, che si sono arrampicate sull’ingresso dellae armati di bombolette spray hanno imbrattato la facciata. Sul posto sono intervenuti con un’autoscala i vigili del fuoco per verificare l’entità dei danni provocati al frontone della struttura realizzata nel 1865. Al termine della loro azione, sono comparse scritte colorate chiaramente visibili a occhio nudo anche dal basso. Intervenuti anche la polizia di Stato e la Polizia Locale, che ora sono al lavoro per individuare e identificare i responsabili. Oggi ...

