Milano | tre vandali imbrattano la galleria Vittorio Emanuele II con vernice spray verde e blu

(Di martedì 8 agosto 2023) Follia anella serata di lunedì 7 agosto, quando un gruppo di persone hanno fatto irruzione inII, uno dei luoghi simboli del capoluogo lombardo e a due passi dal Duomo, si sono arrampicati e hanno imbrattato conla parte superiore dell’edificio. La scena è avvenuta sotto gli occhi perplessi di centinaia di passanti, che in quel momento riempivano la piazza. Gli autori del blitz sono tre giovani vestiti di nero, che con bombolette die azzurra hanno lasciato alcuni graffiti, disegni e scritte: frecce, la parola king e addirittura una stella a cinque punte. Le scritte sono ben visibili da terra, come si vede nelle foto che vi mostriamo. Come scrive il Corriere della ...

Nel video si notano ragazzi, vestiti di nero e non visibili in volto, che sono riusciti a salire in cima all'arco d'entrata della ...

La Galleria Vittorio Emanuele II è stata vandalizzata, a Milano, da alcuni writers che ne hanno deturpato il frontone con una grande scritta, visibile dalla piazza del Duomo.MILANO (ITALPRESS) - E' stato vandalizzato, la notte scorsa, l'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo, a Milano.