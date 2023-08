Milano | la Galleria Vittorio Emanuele in Piazza Duomo vandalizzata da tre writers – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 8 agosto 2023) È stato vandalizzato l’arco di ingresso dellaII, in. Nella sera di lunedì 7 agosto tre giovani vestiti di nero hanno imbrattato con vernice spray nera e verde e azzurra la sommità della facciata con scritte illeggibili, principalmente “firme” e “tag”, come si suol dire nel gergo dei. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che, con un’autoscala, sono saliti per verificare l’entità dei danni. Oltre a valutare l’entità dei danni, non è ancora chiaro come i tre giovani – che si sono dati subito alla fuga – siano riusciti ad arrivare così in alto, eludendo la sicurezza. Sul caso indaga la polizia meneghina. Visualizza questo post su Instagram ...