Milano | Galleria Vittorio Emanuele II vandalizzata con vernice spray

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Sono saliti sulla facciata dellaII, a, in piazza Duomo, e l'hanno imbrattata con. E' successo ieri sera, verso le 22.30. Agenti del nucleo Duomo della Polizia locale dihanno visto i tre giovani all'opera, mentre realizzavano i graffiti, hanno dato l'allarme e sono immediatamente saliti sul monumento, ma i writer intanto erano scappati nel dedalo di tetti. Sul posto è intervenuta anche la Digos. Sono in corso – fa sapere la Polizia locale – le indagini sull'accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

