Milan | Scaroni | seguiremo esempio di Berlusconi - Top News

(Di martedì 8 agosto 2023) 'è stato un precursore in tanti campi, ma nel mondo del calcio lo è stato moltissimo'. - In un'intervista alla Gazzetta il presidente delPaolo, nel giorno del trofeo dedicato alla memoria dell'ex patron rossonero, vede un filo che lega il passato e il presente:

14 Ilscalda i motori in vista dell'inizio della stagione. Stasera i rossoneri torneranno in campo, ... Il presidente del club, Paolo, ha parlato di questo e degli obiettivi stagionali in ...' Berlusconi è stato un precursore in tanti campi, ma nel mondo del calcio lo è stato moltissimo'. - In un'intervista alla Gazzetta il presidente delPaolo, nel giorno del trofeo dedicato alla memoria dell'ex patron rossonero, vede un filo che lega il passato e il presente:Le parole del presidentePaolo: "Proseguiamo sulla strada tracciata e non pensiamo alla seconda stella" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Presidente delPaoloha parlato in occasione del ...

Milan, Scaroni: "Il Trofeo Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio" - Sportmediaset Sport Mediaset

Questa sera, martedì 8 agosto e a partire dalle 21.00, andrà in scena il primo Trofeo Silvio Berlusconi. All’interno dell’U-Power Stadium di Monza, la squadra brianzola guidata da Raffaele Palladino, ...Il Milan scalda i motori in vista dell’inizio della stagione. Stasera i rossoneri torneranno in campo, in Italia, per l’amichevole con il Monza nel ricordo di Silvio Berlusconi. Il presidente del club ...