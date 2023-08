Milan | Scaroni | ' La linea di RedBird ricalca quella di Berlusconi Scudetto? Non ci voglio pensare'

Il presidente del, Paolo, a poche ore dalla prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, ha concesso un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': ' Daldi Berlusconi abbiamo imparato ...A margine del Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza edi oggi, il presidente rossonero Paoloha rilasciato una interessante intervista a La Gazzetta dello Sport . Diversi gli argomenti affrontati tra passato e presente. "Berlusconi ha ..."Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri - ha sottolineato Paolo, presidente del- costruendo con la sua passione e ...

Scaroni alla Gazzetta: "Vogliamo vincere divertendo come il Milan di Berlusconi. Pulisic grandissimo... Milan News

Prima uscita pubblica dell'ex "quasi moglie" e vedova del Cavaliere Marta Fascina, allo stadio del Monza per il Trofeo Silvio Berlusconi.Ci sarà anche la deputata di Forza Italia Marta Fascina questa sera all'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà impegnate in campo il Monza e il Milan in ...