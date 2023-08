Milan | Okafor | “Ho scelto un grande club Ruolo? Deciderà il mister”

Avevamo bisogno di un degno sostituto di Leao, abbiamo preso, che all'occorrenza può giocare ... La differenza sta tutta lì: prima i giocatori li prendeva la bandiera delche si è visto ...... con la conferma che arriva dai nuovi acquisti di questo mercato: Pulisic, Chukwueze,e Romero , ben 4 rinforzi in attacco. 'Ildi Berlusconi ci ha insegnato che vincere divertendo è ...Stefano Pioli, allenatore(LaPresse)Da Pulisic a Chukwueze, passando pere Luka Romero. E potrebbe non essere affatto finita qui. Gerry Cardinale, nonostante l'addio di Massara e Maldini,...

Cambia drasticamente la situazione per un esubero in casa Milan, d'improvviso schieratosi in opposizione ad una cessione che pareva certa.Dalle prime mosse del calciomercato al 7 agosto, ecco com'è cambiato il valore dei club in Italia (fonte dati: Transfermarkt) ...