Milan, Kabasele lancia il guanto di sfida: “Voglio giocare contro Leao” Pianeta Milan

Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, ai microfoni di TV12 ha lanciato la sfida a Leao del Milan. Le sue parole Le parole di Christian Kabasele, difensore dell’Udinese, ai microfoni di TV12 che ...Meno di due settimane in bianconero e ha già avuto modo di mostrare i muscoli al centro della difesa. Christian Kabasele parla ai microfoni di TV12 del suo arrivo all’Udinese, del suo ruolo e delle su ...