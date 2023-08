Milan | 8 assenti col Monza | febbre per Saelemaekers | in 5 out per il mercato

Vingegaard, Gall ed i gemelli Yates. Tanti gli outsider. Curiosamente in piena estate, ... Inoltre dobbiamo registrare che Filippo Ganna e Jonathan, pur convocati, parteciperanno ad altre ...1 Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Pioli dovrà a fare meno di Kjaer per l'amichevole con il Barcellona ma non solo.anche Davide Calabria, che si è infortunato contro il Real Madrid e che tornerà con i compagni in una delle amichevoli pre - campionato di agosto, Pierre Kalulu, che si è aggregato al gruppo ...... oltre a Manchester United e Real Madrid (in campo qualche ora prima) anche Juventus e. Per ... SicuriKoundé, Balde, Garcia e Romeu, ancora alle prese con il virus. Come vedere Arsenal - ...

Gli assenti rossoneri in Monza-Milan: fuori De Ketelaere! Milan News

L'incontro tra Monza e Milan per il primo trofeo Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre, deceduto il 12 giugno scorso all'età di 86 anni, ...Ci sono degli assenti, nella fila rossonere, per Milan-Barcellona, amichevole in programma alle 05:00 ora italiana a Las Vegas (USA). Eccoli! Alle 05:00 ora italiana si disputerà, all'Allegiant Stadiu ...