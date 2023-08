...si parla di caro sanità ('Quando anche le cure diventanolusso'... l'accordo con Saied non ferma gli sbarchi di. In spalla ... al contrario dell'Ucraina ('Se il vertice di Geddala ...... solo per l'di Ascensione, dice, si arriverebbe amilione di sterline per migrante. Leggi Anche, due naufragi a Lampedusa: 30 dispersi - Morti una donna ebambino - In salvo i ......di contenere i costi " dice il governo - offrirebbe cioè... Per non parlare di quanto costerebbe spedire iin Rwanda o ...di quanto costerebbe spedire iin Rwanda o sull'di ...

Migranti in un'isola in pieno Atlantico: il piano del Regno Unito ilGiornale.it