Migrante trovato morto sulle Alpi francesi al confine con l’Italia | aperta un’indagine

(Di martedì 8 agosto 2023) L’elenco dei morti sulla frontierana trae la Francia continua ad allungarsi. Secondo quanto riporta la tv francese Bfmtv, il corpo di unè statolunedì mattina 7 agosto sui sentieri che collegano Monginevro e Briançon. In questi boschi ogni giorno centinaia di persone provano a passare ilcercando di scappare dai controlli della polizia di frontiera francese. Il cadavere è stato rida una persona che passava sul sentiero in mountain-bike. La Procura della Repubblica di Gap assicura a Bfmtv che è stataun’inchiesta per accertare le cause della morte ed è stata già disposta l’autopsia. Secondo le prime informazioni, si tratta di un giovane adulto, la cui morte sembrava “abbastanza recente” e il cui “corpo non recava ...

Persone a cui è difficile dare un volto e un nome: nel 2018 Blessing è morta mentre scappava dalla polizia; nel 2022 Fahtallah è stato trovato morto nella diga vicino a Modane; nello stesso anno il ...MONGINEVRO – Un migrante proveniente dalla Valsusa è stato trovato morto lunedì mattina 7 agosto da un ciclista sulla strada militare di Gondrans, tra Briançon e Monginevro. Il corpo della vittima era ...