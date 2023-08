“Michelino | sei stato un vero amico” | targhe in memoria del cane libero accudito

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuanto ha rappresentanto per Mercogliano e per i mercoglianesi il, venuto a mancare poche settimane fa, sarà impresso per sempre in una targa che da qualche giorno campeggia davanti ad un negozio dove il cagnolone era solito adagiarsi per riposarsi e aspettare la sua pappa. “Lasciare entrare ilcoperto di fango, si può lavare ile si può lavare il fango. Ma quelli che non amano nè ilnè il fango, quelli no, non si possono lavare. Indi”.Sotto la dedica un disegno che raffigura alla perfezione l’a 4 zampe: la composizione è stata appesa al cancello del centro massaggi dove sostava spesso, grazie ...