Mi chiamo Myrta…” | pioggia di critiche per il promo del nuovo “Pomeriggio Cinque”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 8 agosto 2023) Mediaset ha rilasciato oggi ildel” condotto da Myrta Merlino e per i fan di Barbara D’Urso è stato un vero colpo al cuore. Fresca di tinta e con indosso un tailleur bianco, l’ex giornalista di La7 ha dato appuntamento al pubblico a settembre. Che poi è quello che aveva fatto anche Barbara D’Urso lo scorso giugno a fine stagione non immaginando che non sarebbe tornata in onda su Canale 5. “MiMyrta e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”, dice la nuova conduttrice di “” nelmentre fa zapping col telecomando anticipando i temi di attualità, cronaca e costume che il programma tratterà a partire da lunedì 4 settembre seguendo la nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio ...