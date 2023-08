Meteo | violento tornado si abbatte sul Paese | ci sono vittime

Leggi su notizie

(Di martedì 8 agosto 2023) Unsi è abbattuto sulprovocando non pochi danni: cianche delleoltre che persone ferite Non si tratta affatto del primo episodio che si verifica negli Stati Uniti D’America, ma l’ultimoha provocato non pochi danni. A comunicare il tutto ci ha pensato direttamente l’emittente televisiva ‘CNN‘ ed anche media locali. A quanto pare a Florence, in Alabama, ed in altri posti limitrofi si sarebbe abbattuta una forte tromba d’aria ed anche una serie di importanti temporali. Gli stessi che stanno mettendo non poca difficoltà gli abitanti della zona. In particolar modo i residenti della costa orientale degli USA. Tanto è vero che gli esperti l’hanno definita come la “Tempesta perfetta“.(Ansa Foto) Notizie.comLe notizie che ...