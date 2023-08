Meteo Roma del 08-08-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 agosto 2023)venerdì trovate l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all’insegna del tutto sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite da segnalare solo qualche isolato e breve acquazzone sulle Alpi orientali in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con un Rosita alternata spazi di sereno al centro condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio concedi che saranno sereni o poco nuvolosi nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque al sud giornata con tempo stabile sulle regioni Seregno poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque temperature minime lievemente al Nord in calo al centro-sud e massime stabili o in lieve rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano ...