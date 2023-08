Meteo oggi | previsioni | ecco quando torna il caldo africano

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) – Entro il weekendil: prepariamoci a un Ferragosto molto umido e molto, avvertono irologi. Estate Mediterranea prima, Anticiclone Nordpoi. La settimana sarà divisa in due da condizioni simili, ma non uguali. Il tempo infatti sarà in prevalenza soleggiato, ma inizialmente avremo temperature gradevoli con l’Estate Mediterranea, poi torneremo a soffrire ilnorddopo San Lorenzo, dicono gli esperti del sito www.IL.it. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.IL.it, conferma questa sottile distinzione tra Estate Mediterranea ed Anticiclone Nord: con Estate Mediterranea si intende il ...

... con Estate Mediterranea si intende ildel secolo scorso quando dominava l'Anticiclone delle ... Nel dettaglio,il cielo sarà sereno, solo a tratti velato per il rapido passaggio di cirri, ...PREVISIONIPERAL NORD Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite. Da segnalare solo qualche isolato e breve acquazzone ...Queste condizioniclimatiche potrebbero accompagnarci per parecchi giorni, almeno fino a Ferragosto. Per, intanto, al Nord è previsto cielo poco nuvoloso, al Centro bel tempo prevalente e ...

Meteo: bella Estate per qualche giorno, entro il Weekend torna il caldo africano; parla il Meteorologo Tedici iLMeteo.it

Caldo africano in arrivo, con una vista su Ferragosto. Ultimi giorni con un clima mite perché il caldo intenso tornerà a farsi sentire, non subito però. Come ...Il colpo alla testa È qua che il settantacinquenne, originario di Montemurlo ma abitante da tempo a Roma e in vacanza con la moglie, originaria invece della zona, si trova seduto ai tavolini di un ...