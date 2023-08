Meteo martedì | bel tempo e cielo sereno | temperature in lieve aumento

(Di martedì 8 agosto 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il vortice di bassa pressione che si è organizzato tra la Scandinavia e il Baltico ci darà un grande aiuto nel tenere a bada l’avanzata dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Questa la novità più importante dei prossimi giorni, almeno fino a venerdì prima di un riscaldamento più consistente nel weekend. Le correnti in quota relative al minimo non consentiranno al promontorio africano di avanzare più di tanto dalla Penisola Iberica dove il caldo sarà molto intenso. Si stima che entro metà settimana diverse regioni della Spagna potranno toccare o persino superare la soglia dei 45°C, un po’ quello che è successo sull’Italia nella terza decade del mese di luglio. Ma fortunatamente per noi, seppur inrispetto all’inizio della settimana, lenon andranno oltre la media eccetto casi ...

Queste le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:8 agosto 2023 Tempo stabile e soleggiato sull'intera regione, con qualche velatura sul ponente in mattinata mentre nel ...... 'almeno sino al prossimo fine settimana (12/13 agosto) il tempo si manterrà in prevalenza soleggiato, seppur con nuvolosità medio - alta di passaggio e qualche temporalesu Alpi ed estremo ...Per il momento vi saluto ringraziandovi per l'attenzione e augurandovi un felice. Appuntamento al prossimoCasteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.