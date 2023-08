Meteo | le previsioni | dal 10 agosto tornano afa e caldo bollente | 37°C nelle grandi città

Due giorni di estate mediterraneo con cieli sereni e temperature gradevoli e poi scoppia l'inferno del torrido anticiclone africano. La settimana sarà divisa in due e torneremo a soffrire il caldo ...... sottolinea l'urgenza di adottare misure ambiziose per ridurre le emissioni globali di gas serra, principale causa di questi record.' approfondimento, le: dal 10 agosto tornano afa e ...LeL'Italia in questa prima fase avrà la fortuna di trovarsi a metà tra le due azioni . Non risentirà più dei fronti perturbati collegati al vortice scandinavo eccetto che per il ...

Meteo: WEEKEND, c'è una notizia importante per Sabato 12 e Domenica 13 Agosto, gli aggiornamenti iLMeteo.it

Previsione meteo aggiornata per l'Italia di giovedì 10 agosto Permane una certa variabilità sulle Alpi orientali con qualche isolato piovasco, sole altrove con velature spesse dal pomeriggio al ...Monitoraggio Meteo fra eventi estremi Senza dubbio, le recenti condizioni meteo di quest'Estate hanno messo alla prova la nostra passione per la ...