Messina Denaro trasferito in ospedale

Leggi su agi

(Di martedì 8 agosto 2023) AGI - Una settimana fa una prima Tac, oggi il ricovero nel reparto di Chirurgia. Il boss Matteo, stando a fonti sanitarie è statopoco fa nel reparto del nosocomio della regione Abruzzo. Proprio oggi gli avvocati hanno evidenziato l'aggravamento sullo stato di salute del detenuto ristretto al regime del 41bis. Il boss, oltre al tumore al colon arrivato, secondo i legali, al quarto stato di gravità, porta con sé delle complicazioni dal punto di vista urologico. Un quadro clinico che non fa escludere un eventuale intervento chirurgico "Matteooramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere immediatamente ricoverato". Lo dichiara all'AGI, l'avvocato abruzzese (di Vasto, in provincia di Chieti), ...