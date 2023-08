Messina Denaro si è aggravato | l' avvocato | «Tumore al quarto stadio | non si regge in piedi Non è compatibile con il 41 bis»

(Di martedì 8 agosto 2023) «Matteooramai è completamente incon il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere immediatamente ricoverato». Lo...

14.35,si aggrava la sua salute Si sono aggravate le condizioni di salute del boss Matteo,detenuto al 41bis nel supercarcere dell' Aquila. Affetto da un tumore,è dal giorno dell'...Le condizioni di salute di Matteosi sono aggravate. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologoci, ed era rientrato nell'istituto di pena nella stessa giornata. Ma adesso,...Leggi Anche Mazara Del Vallo, documenti segreti suofferti a Corona: arrestati Il legale: 'Serve il ricovero in ospedale' 'Ormainon mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di un ricovero urgente perché ha ...

Matteo Messina Denaro, le condizioni di salute si aggravano TGCOM

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sarebbero aggravate in maniera tale da rendere «completamente incompatibile» la sua permanenza in «regime carcerario, soprattutto in quello più duro ...I legali chiedono il ricovero immediato. L'ex capomafia, malato di cancro, è al 41bis nel supercarcere dell'Aquila ...