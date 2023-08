Messina Denaro si è aggravato | l' avvocato | «Subito il ricovero in ospedale | non è compatibile con il 41 bis»

...di(Sdm) rimessa in piedi dal governo Meloni per volere del ministro Matteo Salvini procede spedita: a breve sarà avviata la ricapitalizzazione della società, con l'immissione di...... un concetto che non esiste.' Mentre l'ad di Intesa Sanpaolo, Carlo, si era detto ... 'l'innalzamento dei tassi della Bce ha portato ad un innalzamento del costo delper famiglie e ...Almeno così è accaduto di recente con l'arresto di Matteo... Secondo te come si può uscire dal percorso di normalizzazione e banalizzazione dei fenomeni mafiosi e dei sistemi criminali ...

Messina Denaro, l'avvocato Cerella: «Si è aggravato, subito il ricovero in ospedale» ilmessaggero.it

«Matteo Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere immediatamente ricoverato».Alessandro Cerella affianca l’avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa del capoclan. I due presenteranno al tribunale della Libertà dell’Aquila un’istanza di ricovero urgente all’ospedale dell’Aquila ...