Messina Denaro | peggiorano le condizioni di salute Il legale dell' ex latitante | Non può restare al 41 bis

... così si è espresso l'avvocato Alessandro Cerella, che affianca l'avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa di Matteo, al momento ricoverato nel carcere dell'Aquila. I difensori, viste ...Matteo, si aggravano le condizioni di salute: 'Deve essere ricoverato' ' Matteooramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto di quello più duro del ...Il legale: "Si è aggravato. Ha tumore al quarto stadio, non si regge in piedi e non mangia, necessario il ricovero immediato" Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Matteo"si è aggravato, le sue condizioni sono disperate". A dirlo all'Adnkronos è Alessandro Cerella, il legale del boss Matteoche dallo scorso giugno affianca la nipote dell'...

Messina Denaro si è aggravato, l'avvocato: "Deve essere ricoverato, incompatibile con il 41 bis" Tiscali Notizie

14.35 Messina Denaro,si aggrava la sua salute Si sono aggravate le condizioni di sa- lute del boss Matteo Messina Denaro,de- tenuto al 41bis nel supercarcere dell' Aquila.Affetto da un tumore,è dal .../08/2023 16:14:00 Peggiorano le condizioni cliniche di Matteo Messina Denaro. Per il boss di Castelvetrano è stato necessario un nuovo un controllo medico all'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila. Per ...