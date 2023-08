Messina Denaro operato per una occlusione intestinale

Leggi su agi

(Di martedì 8 agosto 2023) AGI - Una settimana fa una prima Tac, oggi il ricovero nel reparto di Chirurgia. Matteo, secondo fonti mediche, è sottoposto ad intervento chirurgico per un improvvisa. Nulla, dunque, a che vedere con la grave patologia per cui boss di Castelvetrano è da tempo in cura chemioterapica. Proprio questa mattina, poche ore prima del ricovero in urgenza diall'ospedale dell'Aquila, lo stesso avvocato Alessandro Cerella, (co difensore del boss insieme a Lorenza Guttadauro, nipote di) aveva dichiarato all'AGI il peggioramento dello stato di salute del boss, rinchiuso nel regime del 41bis, misura che secondo il legale è incompatibile con il quadro clinico del proprio assistito. Di qui l'intenzione di presentare nei ...