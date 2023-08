Messina Denaro malato | il vice guardasigilli Sisto | Tocca ai giudici verificare le condizioni

Sono questi alcuni dei soprannomi con cui è conosciuto Matteo, il boss di Cosa Nostra rimasto latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo. L'8 agosto le condizioni ...Depositati oggi i verbali dell'interrogatorio di Matteo. Sono state le sue prime parole davanti ai magistrati subito dopo l'arresto avvenuto nel gennaio scorso. Parole in cui appare la sua figura di capomafia: Mi sento un uomo d'onore, ma ...'Io non mi farò mai pentito'. Nello stesso giorno in cui le condizioni di salute di Matteohanno imposto il trasferimento dal carcere di massima sicurezza de L'Aquila all'ospedale San Salvatore , sempre nel capoluogo abruzzese, emergono alcuni dettagli dall'interrogatorio ...

Le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro si sono aggravate. L’ex latitante, affetto da un tumore al colon e detenuto a L’Aquila in regime di 41 bis, è stato ora ricoverato nel reparto di ...4' DI LETTURA PALERMO – “Io non mi farò mai pentito”. Lo dice senza esitazioni il boss Matteo Messina Denaro interrogato dopo l’arresto dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Pao ...