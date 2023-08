Messina Denaro è grave e non può stare in carcere

(Di martedì 8 agosto 2023) AGI - "Matteooramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere immediatamente ricoverato". Lo dichiara all'AGI, l'avvocato abruzzese (di Vasto, in provincia di Chieti), Alessandro Cerella, che dal 25 giugno scorso affianca l'avvocata Lorenza Guttadauro nella difesa del boss mafioso. I due legali presenteranno al tribunale della Libertà dell'Aquila, un'istanza di ricovero urgente all'ospedale dell'Aquila, luogo nel quale il detenuto in regime di 41bis ha già subito un intervento chirurgico urologico il 27 giugno scorso, con un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine attorno al presidio. Secondo il legale, le condizioni di salute di Matteosi sono aggravate nelle ultime settimane, tanto che il detenuto - riferisce ...

'Matteooramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere immediatamente ricoverato'. Lo dichiara all'AGI, l'avvocato abruzzese

Si sono aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere de l'Aquila. L'ex latitante, affetto da un tumore, è dal giorno dell'arresto in cura ...Il legale del boss detenuto a L'Aquila chiede che venga trasferito in ospedale, dove è già stato ricoverato più volte per periodi brevi. A giugno è stato anche operato AGI - "Matteo Messina Denaro ora ...