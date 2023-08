Messina Denaro | De Lorenzo | “Cure in ospedale se indicate da medico carcere e oncologo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 agosto 2023) L'ex ministro della Sanità: "Il percorso per una persona malata detenuta è tracciato, se necessario sarà trasferito" “Per trasferire inun paziente detenuto, malato di cancro, serve il parere deldell’istituto di pena e dell’che lo segue”. I sanitari devono “indicare se l’assistenza di cui ha bisogno è di tipo ospedaliero, ambulatoriale o di altra struttura”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Francesco De, ex ministro della Sanità, da tempo impegnato nella difesa dei diritti dei pazienti oncologici e presidente della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), in merito all’aggravamento delle condizioni di Matteo, che, secondo il suo avvocato Alessandro Cerella, con un tumore a quarto stadio ha necessità di “un ...