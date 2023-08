Messina Denaro ai pm | “Non mi pentirò mai”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 8 agosto 2023) “Io non mi farò mai pentito”. È quanto ha detto, senza esitazioni, il boss di Cosa nostra, Matteo, nel corso dell’interrogatorio dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido, subito dopo l’arresto, avvenuto il 16 gennaio scorso a Palermo. Reso noto il contenuto del primo interrogatorio di Matteodopo il suo arresto avvenuto il 16 gennaio scorso Nel corso dell’interrogatorio il boss, ricoverato oggi in ospedale a L’Aquila dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, nega di aver commesso stragi e omicidi e di aver trafficato in droga, ma ammette di aver avuto una corrispondenza con il capomafia Bernardo Provenzano. “Ma con l’omicidio del bambino non c’entro” “Una cosa fatemela dire. Forse è la cosa a cui tengo di più. Io non sono un santo… ma con ...