Messi | il gol su punizione lascia senza parole Beckham | la reazione è virale

Settein quattro partite, ma soprattutto un'ultima rete su calcio di punizione davvero magica. Lionelnon si ferma più e fa impazzire gli Stati Uniti, l' Inter Miami e anche David Beckham che lo ...Il rendimento diall'esordio è da urlo. Ilvittoria su punizione nei minuti di recupero all'esordio contro il Cruz Azul e tre doppiette consecutive, compresa quella di domenica a Dallas ...Non bastavano l'addio di Lionele il caso, per ora irrisolto, di Kylian Mbappé: adesso c'è anche Neymar, che vuole lasciare il ...però vuole andarsene e questi potrebbero essere i suoi ultimi...

Leo Messi sconvolto da se stesso: un gol su punizione da fantascienza Liberoquotidiano.it

Lionel Messi prima di realizzare la super punizione nella gara tra il suo Inter Miami e Dallas, è stato protagonista di una furbata ...Leo Messi, l'idolo degli americani. L'inter Miami punta tutto sul campione argentino per raggiungere il successo e il sito per i biglietti già va in crash ...