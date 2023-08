Mercato Atalanta | proposto uno scambio al Torino

L'blocca Koopmeiners Il club bergamasco non è disposto a lasciar andare facilmente Koopmeiners, una pedina fondamentale del loro scacchiere. La richiesta è salda tra i 40 e i 50 milioni di ...ROMA - In questa edizione: - Scamacca convinto,la scelta giusta - Accoltellato a morte un tifoso dell'Aek, Champions rinviata - Viviani è ... ma ilresta aperto ari/gtr Condividi ...... ildella Roma si è improvvisamente riacceso. La cessione di Ibanez ha scosso il club ... come raccontato dalla nostra redazione, è in corso un dialogo con l'per Duvan Zapata. ...

Zapata e il suo futuro sono sempre in discussione nelle ultime settimane. Si infittiscono i club pronti a prenderlo dall'Atalanta.Fra i nomi che animano il mercato delle grandi la Dea di Gasperini trova sempre la chiave giusta per restare al vertice. Sarà così anche con de Ketelaere e Scamacca