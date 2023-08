Mendes è il protagonista del mercato del Psg | da quando c’è Campos ha gestito 9 trasferimenti Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 agosto 2023) Il verodeldel Psg è Jorge, scrive Le. Dal 2022, cioè daè arrivatogioca un ruolo determinante nella maggior parte deidel club parigino, anche se non appare mai nelle foto pubbliche accanto ai dirigenti del club. “Non appare in nessuna foto ufficiale che presenta i nuovi acquisti ed è attento a non mostrarsi pubblicamente accanto alle teste pensanti del Psg, tuttavia, la sua ombra non cessa di pesare sopra la finestra di trasferimento parigina e diventa difficile per lui passare inosservato, nonostante un certo senso di discrezione che coltiva da anni. Il nome di Jorge, uno degli agenti più potenti del pianeta calcio, torna costantemente in discussione ...