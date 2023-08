Meloni “Tragedia Marcinelle ha segnato la storia nazionale ed europea”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La catastrofe della miniera del Bois du Cazier didell'8 agosto 1956 haper sempre laed”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgiaricordando il 67° anniversario delladi. “L'Italia ha pagato il prezzo più alto di quella. Dei 262 minatori vittime del disastro, infatti, 136 erano nostri connazionali. Avevano deciso, con sofferenza e dolore, di abbandonare la Patria per emigrare in Belgio. Lavorarono duro, con umiltà e dedizione, senza garanzie, in condizioni terribili e ora inimmaginabili. Persero la vita nel buio della miniera, ma la loro luce non si è spenta e risplende nel ricordo e nella riconoscenza tributati loro dalla ...