Meloni sognava vacanze da film | ma si ritrova con un’Italia preoccupata e insoddisfatta

(Di martedì 8 agosto 2023) La bella estate non c’è. Le sarebbe piaciuto essere la premier della villeggiatura ridaiola, della spiaggia con gli ombrelloni-oni-oni, «bambini, fuori dall’acqua», delle serate in simil-Twiga, di un’Italietta che si diverte come ai bei tempi del giovane Arbasino e la Catherine Spaak de “Il sorpasso”, solo con lo smartphone al posto della Settimana Enigmistica o di Stop. Le sarebbero piaciuti gli italiani sui motoscafi o almeno sui gommoni, trenta-giorni-trenta senza pensieri e «tanto sole tanto mare a tutti», come diceva nelle sue serate il crooner italiano Fred Bongusto, alberghi e ristoranti sempre strapieni e turisti a gogò, le sarebbe piaciuto un Paese finalmente tonico, rinfrancato, pure edonista,da tutto esaurito e vamos a la playa. Ma no, l’Italia dell’estate 2023 non è come quella dei bei giorni felici, e Giorgianon è come i ...