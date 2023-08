Meloni convoca le opposizioni per discutere di salario minimo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 agosto 2023) Alla fine, l’invito è arrivato. La presidente del Consiglio Giorgiahato per venerdì 11 agosto a Palazzo Chigi i leader delleper un confronto sul lavoro e il. Prima di partire per le vacanze in Valle d’Itria, la premier ha organizzato un incontro con tutti i leader delledopo che il Parlamento aveva rinviato alla fine di settembre la discussione. La data cerchiata è l’11 agosto. Carlo Calenda, leader di Azione, aveva anticipato la possibilità di un incontro. L’opposizione dovrebbe presentarsi unita. Se l’idea della premier dovesse essere bene accolta dagli avversari politici,farà slittare la partenza per la Puglia e inviterà Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e ...