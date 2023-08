Melissa Satta | le foto hot col lato B in bella mostra I fan | «Ci vuole c**o» Poi la dedica del suo Berrettini

(Di martedì 8 agosto 2023)si sta godendo le vacanze nella sua amata Sardegna, in Costa Smeralda, mentre il fidanzato Matteoè impegnato a Toronto, al National Bank Open Presented by Rogers,...

Fotogallery - Valentina Ferragni, Matteo Napoletano diventa uno di famiglia Ultimo Aggiornamento 08/08/23 Fotogallery -sfoggia le curve in Sardegna Ultimo Aggiornamento 08/08/23 ...Leggi Anche Matteo Berrettini, ultimi baci a… prima di partireha seguito Matteo Berrettini per i tornei a Wimbledon e a Miami, ma quando lui è partito per Toronto lei ha preferito godersi ancora un po' il mare ...Preciso, aggressivo, potente, Matteo ha dato saggio delle sue qualità, e a fine partita ha dedicato la vittoria a...

Melissa Satta, bikini da urlo pensando a Matteo Berrettini TGCOM

Il tennista italiano ha battuto il francese Gregoire Barrere con un 6-4 6-3 in 75 minuti: terminato l'incontro ha inviato via tv un dolce messaggio per la compagna Melissa Satta. (da melissasatta Inst ...Il tennista italiano ha battuto il francese Gregoire Barrere con un 6-4 6-3 in 75 minuti: terminato l'incontro ha inviato via tv un dolce messaggio per la compagna Melissa Satta. (da melissasatta ...