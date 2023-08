Trump e' accanto al marito e lo sostiene, fermamente convinta che Donald Trump possa farcela a vincere e riprendersi quello che ritiene gli sia stato sottratto ingiustamente 8 agosto 2023l'segreta di Donald Trump . Mentre su alcuni media continuano a rincorrersi le voci di un fantomatico divorzio in vista, con l'ex first lady che vorrebbe fuggire dalla "prigione dorata" ...l'segreta di Donald Trump . Mentre su alcuni media continuano a rincorrersi le voci di un fantomatico divorzio in vista, con l'ex first lady che vorrebbe fuggire dalla "prigione dorata" ...

Melania arma segreta di Trump, nell'ombra guarda al 2024 Tiscali Notizie

Melania Trump e' accanto al marito e lo sostiene, fermamente convinta che Donald Trump possa farcela a vincere e riprendersi quello che ritiene ...È Melania l'arma segreta di Donald Trump. Mentre su alcuni media continuano a rincorrersi le voci di un fantomatico divorzio in vista, con l'ex first lady che vorrebbe fuggire dalla «prigione dorata» ...