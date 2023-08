Medagliere Universiadi | l’Italia ha fatto meglio rispetto all’edizione casalinga di Napoli!

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Si è chiusa oggi, nella data fortunata secondo la tradizione cinese, martedì 8 agosto (8/8), con la Cerimonia di Chiusura scattata alle ore 20.00 locali (8.00 PM), a Chengdu, in Cina, la 31ma edizione delleEstive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023.ha collezionato 17 ori, 18 argenti e 21 bronzi, per complessivi 56 podi, chiudendo al quarto posto nel, mentre nell’ultima edizione andata in scena prima della pandemia, quella di Napoli 2019, aveva portato a casa 15 ori, 13 argenti e 16 bronzi, per 44 podi complessivi ed il sesto posto nel. Dunque un’edizione migliore quella cinesea quella di casa? In termini assoluti sì, ma i dati vanno contestualizzati. Innanzitutto va sottolineato come in Cina siano stati assegnati 269 ori contro i ...