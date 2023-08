Maxi recuperi in Serie A | ecco cosa cambia dal prossimo campionato

(Di martedì 8 agosto 2023) Nel ritiro di Cascia gli arbitri sono stati istruiti sulla nuova direttiva: si punta a giocare 60 minuti effettivi. Nel mirino il tempo perso per i festeggiamenti dopo i gol

Tutti contro i. De Bruyne: 'Pensa contro le squadre inferiori che perdono tempo, giocheremo anche 25 in più' Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola (R) congratulates Manchester City's ...Il Guardian riporta le parole di Kevin De Bruyne sui: " Abbiamo parlato con i giocatori dell'Arsenal e anche con gli arbitri, neanche loro vogliono, ma è la nuova regola ed è quello ...principale novità per gli arbitri da quest'anno . La novità sul fuorigioco . No agli show dei portieri . Rocchi ha esaltato i progressi degli arbitri nella scorsa stagione " ...

Serie A, ok ai maxi-recuperi come al Mondiale: nel mirino le esultanze - Sportmediaset Sport Mediaset

Anche se dalla Can non vogliono sentire la parola maxi recupero, avremo fisiologicamente dai 10 ai 13 minuti complessivi in più a partita foto di www.imagephotoagency.it… Leggi ...Durante il ritiro a Cascia, gli arbitri sono stati istruiti sulla nuova direttiva: l’obiettivo è raggiungere 60 minuti effettivi di gioco Nei primi tempi, saranno aggiunti ulteriori due minuti di recu ...