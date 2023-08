Maxi operazione antidroga nel sud pontino | 17 misure cautelari

Asse Juventus - Chelsea per chiudere l'legata a Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Le cifre per provare a concludere il tutto La ... bomber serbo che verrebbe inserito in unscambio per il ...... uno a Milano e uno in provincia di Brescia, della serie ilMiliardario che dà appunto quei ... In totale sono state 10 le persone che hanno preso parte a questache aveva regalato molti ...La società giallorossa e quella araba potrebbero chiudere l'a stretto giro per una cifra ... Zielinski,ingaggio in Arabia: l'offerta dell'Al AhliStando alle informazioni raccolte dalla ...

Maxi operazione della Polizia: truffa e riciclaggio, nei guai un ... Il Meridiano News

è l'operazione “Carry on sell". Il provvedimento cautelare è il risultato delle indagini delle Fiamme Gialle coordinate dai pm Francesco Caleca ed Elena Caruso e iniziate nel 2020 che hanno portato ...Nell’ambito dell’operazione denominata “CARRY ON SELL”, i finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di articolate indagini coordinate dal Procuratore ...