Maxi frode fiscale da 44 milioni di euro | un ternano a capo della truffa da record

(Di martedì 8 agosto 2023) Sequestro da 32diGuardia di Finanza di Bologna. Sigilli anche in Umbria e 60 denunce per reati fiscali

Sequestro da 32 milioni di euro della Guardia di Finanza di Bologna. Sigilli anche in Umbria e 60 denunce per reati fiscaliIl sistema di, ideato e attuato dal quarantacinquenne, ha visto il coinvolgimento di 46 imprese, perlopiù evasori totali, dislocate in Emilia Romagna e nel resto del Nord Italia. L'ideatore ...L'ideatore dellaaveva posto a capo di diverse aziende suoi prestanome con il compito di acquistare da una società polacca prodotti informatici senza l'applicazione dell'Iva. La merce veniva ...

63 denunciati e sequestri milionari: scoperta la maxi frode "carosello" BolognaToday

Sequestro da 32 milioni di euro della Guardia di Finanza di Bologna. Sigilli anche in Umbria e 60 denunce per reati fiscali ...La Finanza ha eseguito un sequestro preventivo per 32 milioni di euro nelle province di Bologna, Modena, Terni e Sassari ...