Mattia Furlani oro agli Europei U20 | “Potevo andare più lontano! Salto da finale mondiale | incredibile”

(Di martedì 8 agosto 2023)ha conquistato la meda d’oro nelin lungoUnder 20 di atletica leggera. Il giovane fuoriclasse italiano si è imposto a Gerusalemme con un roboante balzo da 8.23 metri, nonostante un vento contrario di 0,2 m/s. Il laziale si è scatenato in apertura di gara e al primo tentativo si è proiettato verso il titolo continentale di categoria, ma poi ha tremato quando il quotato bulgaro Bozhidar Saraboyukov ha piazzato un superbo 8.22 al secondo asha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È un’emozione impressionante. Vincere la meda d’oro a Gerusalemme era l’obiettivo di quest’anno e non posso che essere grato a chi mi sta vicino in ...

E poi ci sono i giovanissimi come, ad esempio, Larissa Iapichino e. I successi clamorosi conseguiti negli ultimi anni hanno costituito forse l'elemento ulteriore per una ripresa rapida ...È ancora d'oro. L'azzurro vince nel lungo agli Europei Under 20 di Gerusalemme, con 8,23 ( - 0.2 il vento), un anno dopo il titolo europeo U18 conquistato sulla stessa pedana. Trionfa di nuovo il ...... se Larissa Iapichino non è più una sorpresa, pronta a giocarsi una medaglia contro le migliori rivali al mondo,in qualche modo ha deciso di volerne emulare le gesta. E a Gerusalemme, ...

1 minuto per la lettura GERUSALEMME (ISRAELE) (ITALPRESS) – E’ ancora d’oro Mattia Furlani. L’azzurro vince nel lungo agli Europei under 20 con 8,23 (-0.2) a Gerusalemme, un anno dopo il titolo europe ...Dopo aver conquistato l'oro un anno fa agli Europei U18, quest'anno Furlani ha stabilito il record europeo U20 con 7.99, migliore prestazione di sempre Under 20. Furlani adesso è pronto per i Mondiali ...