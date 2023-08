Matteo Messina Denaro trasferito in ospedale a L’Aquila

(Di martedì 8 agosto 2023)ha un tumore al quarto stadio: non mangia e non camminaè stato ricoverato all’San Salvatore del. Lo affermano fonti sanitarie. Il boss mafioso è statodal carcere, dove si trova al 41 bis, e adesso è ricoverato al reparto di chirurgia all’San Salvatore con imponenti misure di sicurezza. Leggi anche–> Arresto, il racconto del medico che lo aveva in cura L’appello dell’avvocato Delle sue condizioni che si sono aggravate aveva parlato in mattinata il suo avvocato: “oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto di ...

... dal giorno dell'arresto era in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia Si sono aggravate le condizioni di salute del boss...Denaro sta male, molto male. È quanto riferito dall'avvocato del boss di Cosa Nostra , arrestato a gennaio dopo quasi trent'anni di latitanza. L'ex primula rossa è affetto da un cancro ...Leggi Anche Mazara Del Vallo, documenti segreti suDenaro offerti a Corona: arrestati Il legale: 'Serve il ricovero in ospedale' 'OrmaiDenaro non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di un ricovero urgente perché ha bisogno di flebo per essere alimentato', aveva dichiarato l'avvocato difensore Alessandro Cerella.

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sono aggravate. Il boss, affetto da un tumore e detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila, è stato ricoverato nel reparto di chirurg ...Matteo Messina Denaro e' stato trasferito nel pomeriggio nell'ospedale San Salvatore.I legali avevano annunciato la richiesta al nostro tg delle 14 ...