Matteo Messina Denaro si aggrava | il legale | ' Tenerlo in carcere è bullismo di Stato'

(Di martedì 8 agosto 2023)sta male e le sue condizioni si sarebbero ulteriormentete. Il boss ed ex super latitante, è attualmente detenuto in regime di 41bis nelde L'Aquila. Affetto da un ...

Denaro sta male e le sue condizioni si sarebbero ulteriormente aggravate. Il boss ed ex super latitante, è attualmente detenuto in regime di 41bis nel carcere de L'Aquila. Affetto da un ...commentaDenaro catturato dopo 30 anni di latitanza - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Cappellino, cappotto di montone e occhiali da vista scuri. E' così che si presentava...Le condizioni di salute diDenaro si sono aggravate. Nelle scorse settimane il capomafia aveva subito un piccolo intervento per problemi urologoci, ed era rientrato nell'istituto di pena nella stessa giornata. Ma ...

Matteo Messina Denaro sempre più grave: "Tumore al quarto stadio, non mangia e non cammina" Today.it

(Adnkronos) - "Si è aggravato, le sue condizioni sono disperate. Non mangia, beve soltanto, non sta bene, necessita di un immediato ricovero in ospedale. Con un tumore al quarto stadio, con la diffico ...14.35 Messina Denaro,si aggrava la sua salute Si sono aggravate le condizioni di sa- lute del boss Matteo Messina Denaro,de- tenuto al 41bis nel supercarcere dell' Aquila.Affetto da un tumore,è dal ...