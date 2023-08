Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale | “È grave”

(Di martedì 8 agosto 2023) Il bossall’San Salvatore dell’Aquila, come riporta AGI citando fonti sanitarie. L’eco delle sue gesta criminali, incluso l’omicidio del piccolo Di, tramite una prigionia di due anni seguita da una crudele morte per dissoluzione nell’acido, risuonano ancora nelle cronache del paese., dopo una latitanza durata trent’anni, è stato arrestato lo scorso gennaio. L’avvocato Alessandro Cerella, che difende il boss mafioso insieme all’avvocata Lorenza Guttadauro, ha rivelato ad AGI l’aggravamento delle condizioni di salute di. L’avvocato ha sostenuto ...

... dal giorno dell'arresto era in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia Si sono aggravate le condizioni di salute del boss...L'AQUILA -Denaro è ricoverato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il boss mafioso è stato trasferito dal carcere, dove si trova al 41 bis, al reparto di ......una volta l'attrattività della Lega è senza dubbio il risultato del lavoro continuo di... Dopola Lega cresce anche a Palermo e diventa sempre più attrattiva, a testimonianza che il ...

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sono aggravate. Il boss, affetto da un tumore e detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila, è stato ricoverato nel reparto di chirurg ...A Fanpage.it l’avvocato di Matteo Messina Denaro, Alessandro Cerella, ha spiegato come sta il boss di Cosa Nostra: “Sta malissimo. Non mi ha chiesto di uscire dal carcere, ma di essere curato come una ...