Matteo Messina Denaro ricoverato in ospedale a L' Aquila | Il boss ai pm | Mi avete preso per la mia malattia

Il legale: "Presenteremo istanza per il ricovero ospedaliero". Il superbossDenaro, al momento in arresto presso il supercarcere dell'Aquila, dove è detenuto in regime di 41 bis, ha avuto un aggravamento delle condizioni di salute. Dal giorno in cui è stato ...Denaro è ricoverato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il boss mafioso è stato trasferito dal carcere dove si trova al 41 bis , al reparto di chirurgia con imponenti misure di ...A giugno l'ultimo intervento. Il legale: "Condizioni di salute disperate. Ha tumore al quarto stadio, non si regge in piedi e non mangia"Denaro è stato trasferito all'ospedale dell'Aquila. Il ricovero del boss di Cosa Nostra, detenuto al 41bis nel carcere abruzzese con un tumore al quarto stadio, fanno sapere all'...

Sono effettivamente peggiorate le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, a quanto confermano all'Adnkronos fonti interne al carcere dell'Aquila dove il boss è detenuto in regime di 41bis, dopo ...MAFIA Gli avvocati del boss: «Oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario» Le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere de l’Aquila, si ...