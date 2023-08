Matteo Messina Denaro ricoverato a L' Aquila in gravi condizioni

Nelle ore in cui l'ultimo stragista torna in ospedale per aggravarsi delle sue condizioni , finalmente è possibile leggere l'unico verbale diDenaro agli inquirenti, dopo la clamorosa cattura a Palermo il 16 gennaio, quando il boss stava andando in clinica per una terapia. 'Io non mi farò mai pentito' dice senza esitazioni il ...19.50Denaro a pm: non mi pentirò mai "Non mi farò mai pentito". CosìDenaro interrogato dopo l'arresto dai pm. Il verbale in cui il boss nega d'aver commesso stragi e omicidi e di aver trafficato in droga, ma ammette una corrispondenza col capomafia ...Sono questi alcuni dei soprannomi con cui è conosciutoDenaro, il boss di Cosa Nostra rimasto latitante per 30 anni e arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo. L'8 agosto le condizioni ...

MAFIA Gli avvocati del boss: «Oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario» Le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere de l’Aquila, si ...L’AQUILA (ITALPRESS) – Nuovo ricovero per Matteo Messina Denaro. Il boss, affetto da tumore, è stato trasferito dal carcere de L’Aquila, dove è detenuto in regime di 41 bis dal giorno della cattura, a ...