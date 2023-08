Matteo Messina Denaro | peggiorano le condizioni di salute | «Incompatibile con il 41 bis»

(Di martedì 8 agosto 2023) Nei prossimi giorni i legali diinoltreranno al tribunale della Libertà de L’Aquila una richiesta di scarcerazione e ricovero in ospedale per il loro assistito, le cuidisarebbero peggiorate nelle ultime settimane. «Oramai è completamentecon il regime carcerario soprattutto in quello più duro del 41bis, deve essere immediatamente ricoverato», ha dichiarato Alessandro Cerella, che dal 25 giugno affianca l’avvocata Lorenza Guttadauro. Dal suo arresto in carcere dello scorso gennaio,è seguito da uno staff medico che ha allestito per lui una camera per le terapie chemioterapiche accanto alla cella. In questi mesi si è sottoposto a interventi, terapie e controlli, l’ultimo la scorsa ...

