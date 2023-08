Matteo Messina Denaro | le condizioni di salute si aggravano | il boss ricoverato in ospedale

... in merito all'aggravamento delle condizioni diDenaro, che, secondo il suo avvocato Alessandro Cerella, con un tumore a quarto stadio ha necessità di "un ricovero immediato, non si ...Leggi Anche Mazara Del Vallo, documenti segreti suDenaro offerti a Corona: arrestati Il legale: 'Serve il ricovero in ospedale' 'OrmaiDenaro non mangia più, ha difficoltà anche a bere, ha bisogno di un ricovero urgente perché ha bisogno di flebo per essere alimentato', aveva dichiarato l'avvocato difensore Alessandro Cerella.Si sono aggravate le condizioni di salute del bossDenaro , detenuto al 41 bis nel supercarcere de l'Aquila. L'ex latitante, affetto da un tumore, è dal giorno dell'arresto in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita ...

Si aggravano le condizioni di salute di Messina Denaro RaiNews

Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sono aggravate. Il boss, affetto da un tumore e detenuto in regime di 41 bis nel supercarcere de L'Aquila, è stato ricoverato nel reparto di chirurg ...Matteo Messina Denaro è ricoverato nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il boss mafioso è stato trasferito dal carcere, dove si trova al 41 bis, al reparto di ch ...