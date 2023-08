Matteo Messina Denaro ai pm | Non mi pentirò mai Cosa nostra? La conosco dai giornali

(Di martedì 8 agosto 2023) "Io non mi farò mai pentito". Nello stesso giorno in cui le condizioni di salute dihanno imposto il trasferimento dal carcere di massima sicurezza de L’Aquila all’ospedale San Salvatore, sempre nel capoluogo abruzzese, emergono alcuni dettagli dall’interrogatorio dell’ex superlatitante successivo al giorno del suo arresto, il 16 gennaio 2023. Al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido, il boss ha negato di aver commesso stragi e omicidi: "Non c'entro nella maniera più assoluta. Poi mi possono accusare di qualsiasi, io che ci posso fare". Lo stesso ha fatto riguardo alle accuse di traffico di droga. Anzi: "Io mi sento uomo d'onore ma non come mafioso.ladai. Magari ci ...

Nelle ore in cui l'ultimo stragista torna in ospedale per aggravarsi delle sue condizioni , finalmente è possibile leggere l'unico verbale diDenaro agli inquirenti, dopo la clamorosa cattura a Palermo il 16 gennaio, quando il boss stava andando in clinica per una terapia. 'Io non mi farò mai pentito' dice senza esitazioni il ...19.50Denaro a pm: non mi pentirò mai "Non mi farò mai pentito". CosìDenaro interrogato dopo l'arresto dai pm. Il verbale in cui il boss nega d'aver commesso stragi e omicidi e di aver trafficato in droga, ma ammette una corrispondenza col capomafia ...... dal giorno dell'arresto era in cura all'interno del penitenziario dove è stata allestita per lui una stanza per la chemioterapia Si sono aggravate le condizioni di salute del boss...

Si sono aggravate le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere dell’Aquila. Intanto è stato diffuso il verbale dell’interrogatorio con delle dichiarazion ...MAFIA Gli avvocati del boss: «Oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario» Le condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, detenuto al 41 bis nel supercarcere de l’Aquila, si ...